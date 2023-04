Monheim Karten gewinnen für Spaziergang mit Bernd Stelter

Monheim · Der Kabarettist und Sänger Bernd Stelter gastiert am Freitag, 21. April, in der Aula am Berliner Ring.

14.04.2023, 14:54 Uhr

Bernd Stelter lädt zum Stadtspaziergang ein. Foto: dpa/Oliver Berg

Bevor es dort losgeht, bieten die Monheimer Kulturwerke einen Spaziergang mit Stelter für einen kleinen Personenkreis (maximal acht Personen) an. Der Spaziergang durch die Stadt Monheim beginnt am Nachmittag des gleichen Tages (ab 16 Uhr) . Die Rheinische Post verlost dafür exklusiv viermal zwei Karten. Wer sich bis Montagmittag 12 Uhr unter langenfeld@rheinische-post.de meldet, kann gewinnen. Die Gewinner werden ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wer Glück hat, erhält eine Mail.