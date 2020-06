Monheim : Karten für Musical-Dinner im Pfannenhof reservieren

Melodien aus Cats sind demnächst in Monheim zu hören. Foto: Gabriel, Werner

Monheim Musicalfans können sich am Samstag, 11. Juli, ab 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) auf einen unterhaltsamen Abend mit berühmten Musical-Szenen freuen. Die Veranstaltung findet unter dem Motto „Dinner Musical – Magie der Melodie“ auf der Terrasse des Lokals Pfannenhof an der Turmstraße 2 bis 6 in der Monheimer Altstadt statt, bei schlechtem Wetter im Saal der Gaststätte.

Die Organisatoren von Show-Bizz-Enterprise GmbH, die Showproduktionen und Dinnershows anbieten, präsentieren an diesem Abend Highlights aus 22 Musicals, darunter beispielsweise „König der Löwen“, „My fair Lady“, „Phantom der Oper“, „Cats“, „Starlight-Express“, „Elisabeth“, „Abba“, „Westside Story“ und „Amadeus“.

Es seien „wunderbare Szenen“ zu sehen, die Lieder würden live gesungen, heißt es in der Ankündigung. Zwischen den einzelnen Szenen werde den Besuchern ein vier-Gänge-Menü gereicht. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die vorgeschriebenen Hygienevorschriften eingehalten werden.