Karnevalströdel Monheim Wo Cowboyhut und Mickey Mouse den Besitzer wechseln

So häufen sich in den meisten Kellern und Abstellräumen der Monheimer mit der Zeit die Karnevalsutensilien an. Um den eigenen Keller befreien zu können und gleichzeitig die Kostüme nicht entsorgen zu müssen, lud der „Baumberger Allgemeiner Bürgerverein“, kurz BAB genannt, am Sonntag zum traditionellen Karnevals-Trödelmarkt im Baumberger Bürgerhaus ein. Ab 11 Uhr haben Bürger an den insgesamt zwölf Ständen ihre Verkleidungen und Utensilien der vergangenen Sessionen entweder getauscht oder für kleines Geld verkauft. Standgebühren fielen nicht an.