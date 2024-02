Monheim-Karnevalisten zwischen Bürgermeister und Bürgerbegehren „Wir lassen uns vor keinen Karren spannen“

Im Karneval hält der Narr den Mächtigen den Spiegel vor und gerne auch dem Volk. So ist es Brauch, im fasteleerverrückten Monheim ein besonders gut gepflegter, und so war es auch diesmal wieder. Beim Rathaussturm an Altweiber teilte Gromoka-Sitzungspräsident Moritz Peters gewitzt gegen Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) aus. Pate Don Carnevale, den Peters verkörperte, nahm zum Beispiel die Affenliebe des Verwaltungschefs zu schräger Nischenkultur aufs Korn, die ihn im Zweifel jeden Preis für Kunst bezahlen lässt (aus Steuermitteln). Sein Fett weg bekam Zimmermann auch dafür: dieses hämische Grinse-Selfie, mit dem er kurz nach Weihnachten eine vermeintliche Fristüberschreitung feierte und damit das angebliche Scheitern des Bürgerbegehrens gegen die Einquartierung von bis zu 70 Flüchtlingen auf dem beengten Grundschulgelände Krischer-/Lottenstraße.