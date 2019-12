Stadtgespräch : Kanuten trainieren jetzt im Mona Mare

Monheim Mit einer Lichterfahrt auf dem Rhein sind die Paddler in die Wintersaison gestartet.

(elm) Für die Monheimer Kanuten endetet bereits am 30. September die Kanusaison 2018/2019. Das ist aber kein Grund zur Traurigkeit, denn gleichzeitig stießen sie mit dem Paddel die neue Saison 2019/2020 an. Diese wurde traditionell mit der Lichterfahrt auf dem Rhein eingeläutet. Dieses Jahr trafen haben sich hierzu 22 Kanuten am 1. November 2019 am Bootshaus in Monheim. Am späten Nachmittag wurden zunächst die Boote auf den Hänger geladen und gemeinsam nach Hitdorf zur Fähre gefahren. Dort wurden die Boote von den Kindern und Erwachsenen liebevoll mit Beleuchtung ausgestattet. Ob Stirnlampen, Lichterketten oder Warnblinker, wichtig war nur: „Vorschrift ist eine Rundumbeleuchtung in etwa einem Meter Höhe“, sagte eine der teilnehmenden Kanuten. Sicherheit wird bei dieser besonderen Fahrt groß geschrieben. Daher müssen die Kanus ausreichend beleuchtet sein und der Verband zusammenbleiben, erzählt ein anderer Teilnehmer der Fahrt.