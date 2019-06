Stadtgespräch : Monheimer Kanuten paddeln in Südfrankreich

In der ersten Woche war es steinig, dann stieg der Pegel der Ardeche mirnichtsdirnichts um bis zu vier Meter. Die Wassersportler vom Rhein hatten dennoch viel Spaß bei ihrer Tour. Foto: RP/Verein

Der MKC fährt schon seit mehr als 20 Jahren an die Ardeche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Campen und Wassersport an und auf der Ardèche in Südfrankreich – das genoss auch in diesem Jahr wieder eine Gruppe des Monheimer Kanu-Clubs bei der Frühlingsfahrt des Vereins. Rund 30 aktive Paddler plus einige nichtpaddelnde Famiienangehörige quartierten sich auf einem der schönsten Campingplätze in der Region, Camping La Digue, ein – entweder im eigenem Wohnwagen oder im Ferienhaus. Fast jeden Tag wurden in der ersten der beiden Tourwochen bei meist gutem Wetter Paddeltouren organisiert.

Leider bot die Ardeche in diesem Jahr nicht den gewünschten Wasserstand, so dass die Paddeltouren oft sehr steinig verliefen. Obwohl einige kenterten, trotzten die Monheimer Kanuten dem geringen Wasserstand und paddelten fleißig ihre Kilometer. „Die wunderschöne Landschaft entlang des Flusses ist immer wieder beeindruckend anzusehen und entschädigte die vielen Kratzer an den Booten“, berichtet ein Teilnehmer.

Neben den Paddeltouren wurden auch die Märkte der Region besucht und Wanderungen gemacht. Auch die kleinen Dörfer wie Ruoms und Balazuc oder die bekannte Stadt Vallon am Pont´d Arc luden zum Bummeln ein.

In der zweiten Tourwoche änderte sich das Wetter schlagartig und brachte viel Regen. Der Pegel der Ardèche stieg um bis zu vier Meter an und erreichte sogar die Hochwassermarke. Das Paddeln war bei diesem Wasserstand nur noch eingeschränkt und für sehr erfahrene Kanuten möglich.

Auch im nächsten Jahr wird die Tour wieder fest im Programm des Monheimer Kanu-Clubs (MKC) stehen. Dann wird die Betreiberin des Campingplatzes ihr 20-jähriges Jubiläum auf La Digue feiern. Der MKC fährt schon viel länger dort hin.