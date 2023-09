Bis 23. September Kandidaten fürs Monheimer Jugendparlament gesucht

Bewerber sollten ihren Wohnsitz in Monheim haben und am Wahltag, 8. November, mindestens 13 Jahre und noch nicht älter als 19 sein. Alle Wahlberechtigten haben laut Stadt kürzlich eine Postkarte als Wahlunterlage erhalten. Der Bewerbungsbogen ist auch online unter www.jupa.monheim.de abrufbar. Bis 23. September kann er per Mail an Eva Heggemann von der städtischen Abteilung Kinder- und Jugendförderung unter eheggemann@monheim.de oder per Handy an 0151 64047423 geschickt werden.