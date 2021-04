Jugendparlament Monheim : Kandidaten für Jugendparlament stellen sich vor

Monheim Im Mai können 13- bis 19-jährige Monheimer das Jugendparlament wählen. Wegen der Corona-Pandemie stellen sich die Kandidaten per Video vor.

(og) Das Jugendparlament (Jupa) ist die kommunalpolitische Vertretung der Monheimer Jugendlichen und hat einen Sitz im Jugendhilfeausschuss. Es wird alle zwei Jahre gewählt und hat 16 Mitglieder. Zur Wahl stellen sich zwölf Jungen und zehn Mädchen. Ihre Wahlziele stellen sie auf der Internetseite www.jupa.monheim.de vor. Die Wahl findet am Dienstag, 4. Mai, von 13 bis 19 Uhr, und am Mittwoch, 5. Mai, von 13 bis 15.30 Uhr in den Wahllokalen am Haus der Jugend, Haus der Chancen und Jugendklub Baumberg statt. Die Ergebnisse werden am Mittwoch, 5. Mai, ab 19 Uhr im Internet unter auf www.jupa.monheim.de bekanntgegeben.