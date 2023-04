Greisbachsee in Monheim-Baumberg Mitstreiter gesucht im Kampf gegen Marina

Baumberg · Interessierte Bürger erhielten am Samstag Einblicke in das Gelände rund um den Greisbachsee, wo die Stadtspitze einen kleinen Yachthafen realisieren will. Der Verein „Marina? – Nein Danke!“ will den Ort als letztes naturbelassenes Biotop erhalten und sucht weitere Unterstützer.

30.04.2023, 13:45 Uhr

Roland Brors informierte über den Greisbachsee und die Pläne der Stadt Monheim, dort eine Marina zu bauen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Cristina Segovia Buendía

Eine kühle Brise weht über den See, lässt die kleinen Büsche am Ufer rascheln, wiegt die zierlichen Pflänzchen im Wind, während sich auf der Wasseroberfläche winzige Wellen abzeichnen. Vogelgezwitscher ist zu hören, das Schnattern einiger Wildgänse, die sich nach ihrer eleganten Landung auf der kleinen Insel inmitten des Greisbachsees noch eine Abkühlung gönnen und sich gemütlich auf dem Wasser treiben lassen. „Und das alles will man zerstören?“, äußert ein Besucher kopfschüttelnd. „Man braucht doch nur kurz hinzuhören. Das will man doch nicht ernsthaft durch Yachtmotoren ersetzen?“