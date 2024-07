Monheim Kaffee und Kamelle – Monheim bleibt Fairtrade-Stadt

Innerhalb der Stadtverwaltung wird an vielen Stellen auf fair gehandelte Produkte gesetzt – etwa beim Kaffee, bei Gastgeschenken im Stadtdesign, Teamshirts der Beschäftigten und Stofftaschen, die es im Bürgerbüro gibt. Mit dem Otto-Hahn-Gymnasium und der Peter-Ustinov-Gesamtschule gibt es zwei Fairtrade-Schulen, die sich mit AGs, Aktionen und Kreativität für den fairen Handel einsetzen. Auch zwei Weltladen-Gruppen lassen sich im Stadtgebiet finden: Die Weltladen-Gruppe der Evangelischen Kirchengemeinde vertritt den fairen Handel auf Monheimer Festen und die Katholischen Kirchengemeinde in Baumberg hat einen eigenen Weltladen im Pfarrzentrum. Zusätzlich zur fairen Stadtschokolade wird mittlerweile mit dem Momposina-Kaffee aus Kolumbien ein eigener fairer Monheimer Kaffee vertrieben. Erhältlich sind Kaffee und Schokolade im Teehaus am Rathaus.