Krippenweg wird Ende des Monats eröffnet : KAB informiert über Feiertage im November

Monheim Die Baumberger KAB fährt am 22. November zum Krippenweg nach Opladen.

(RP) Über die Feiertage im Monat November informieren am Dienstag, 22. November, Robert Eiteneuer und Michael Pätzold, um 19 Uhr, im Gemeindezentrum auf der von Ketteler Str. 12 in Baumberg. Am ersten Adventwochenende wird der Opladener Krippenweg offiziell eröffnet, bei dem Dutzende Krippen verschiedenster Art, Größe und Herkunft in den Schaufenstern der Opladener Innenstadt zu bewundern sein werden. Treffpunkt, mit PKW, ist um 14 Uhr auf dem Parkplatz von Ketteler Str. an der Kirche in Baumberg. Zu den Veranstaltungen sind alle interessierten Personen eingeladen. Weitere Infos über Veranstaltungen im Internet auf www.kab-baumberg.de.