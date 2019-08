Monheim : Kreativmarkt von St. Dionysius bietet ausgefallene Präsente

Monheim (og) Traditionell am ersten Sonntag nach den Sommerferien lädt die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) St. Dionysius zum Kreativmarkt ins Pfarrer-Franz-Boehm-Haus, Sperberstraße 2a, ein. Dort halten Anbieter am 1. September von 11 bis 17 Uhr ihre Waren bereit.

Besucher können nach ausgefallenen Geschenken und Kunstgegenständen Ausschau halten oder Objekte in Auftrag geben, die sie später bei den Künstlern abholen. „Für jeden ist etwas dabei“, so die KAB. Einige Aussteller, so berichtet die KAB, haben sich gefreut, wieder dabei zu sein. Durch Kontakte zu anderen Kreativmärkten hat die KAB auch Hobbykünstler aus der Umgebung gewonnen.