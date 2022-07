Programm im August : KAB-Senioren machen Bootsausflug auf dem Rhein

Monheim In den kommenden Wochen gibt es rund um das Gemeindezentrum in Baumberg zahlreiche Veranstaltungen für Menschen jeden Alters.

Die katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) Baumberg kündigt im August einige Termine an. Vorsitzender Michael Pätzold freut sich auf interessante Wochen. „Unser Angebot ist für jeden gedacht, gleich welchen Alters und welcher Konfession“, fügt er hinzu. Am Dienstag, 2. August, treffen sich die Teilnehmer um 18 Uhr mit Autos auf dem Parkplatz der von-Ketteler-Straße und fahren zum Bowling-Sportzentrum in Benrath. Am Donnerstag, 4. August, heißt es, „Senioren ahoi“ bei einer kleinen Kreuzfahrt mit dem Piwipper Böötchen. Der Treffpunkt ist um 13.40 Uhr an der Haltestelle Griesstraße. Die Kosten betragen für KAB-Mitglieder zehn und für Nichtmitglieder zwölf Euro. Anmeldungen nimmt Klaus Bergmann, Telefon 02173 65056 entgegen.