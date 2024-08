2060 Stellplätze in Baumberg „K714 Parkhaus ist das modernste in Deutschland“

Das K714-Parkhaus an der Daimlerstraße mit 2060 Stellplätzen auf sieben Ebenen ist zwar nicht das größte seiner Art in Deutschland, aber das „technisch modernste“, sagt Oliver Brügge, Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG). Ein „Hochleistungsgebäude“ mit vielen Finessen, dessen bauliche Abnahme sich aufgrund technischer Mängel immer wieder verzögert hat. Anfang September soll es jetzt endlich soweit sein. Bis dahin werde die ausführende Firma Goldbeck alle Probleme lösen, hofft man bei der Stadt. Bauherr ist die SEG. Genutzt, beispielsweise bei Großveranstaltungen in Monheim, wird das Gebäude dennoch seit Jahresbeginn.