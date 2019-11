Monheim Handyfilm-Festival : Jury zeichnet Handyfilme von Laien und Profis aus

Schauspielerin Daniela Wutte, Festival-Leiterin Julia Beerhold und Sojus-7-Leiter Christian Kaindl (v.l.) verleihen am Sonntag die Preise für die besten Handyfilme. Foto: RP/Birte Hauke

Monheim Die „Mobile“-Preisverleihung ist am Sonntag im Sojus. Das Thema „Mobbing“ stand bei jungen Teilnehmern im Vordergrund.

(og) Fast 60 Handyfilme sind in den vergangenen Wochen für das Handyfilm-Festival „mo.BILE“ eingesandt worden. Am Sonntag, 10. November, werden die Beiträge ausgezeichnet. Einlass im Sojus an der Kapellenstraße 38 ist um 15, die Verleihung startet um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das teilt Stadtsprecherin Birte Hauke mit.