Literaturpreis : Junge Jury verleiht Jugendbuchpreis Wi(e)derworte

Antje Leser bekommt den Preis im September. Foto: Wiebke Leser

Monheim Der Jugendbuchpreis Wi(e)derworte der Stadt Monheim geht in diesem Jahr an Antje Leser (51) für ihren Roman „Luftschlösser sind schwer zu knacken“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(og) Das teilt die Stadt mit. Zum zweiten Mal wird der Preis in Zusammenarbeit mit dem Rheinischen Lesefestival Käpt’n Book der Stadt Bonn verliehen. Mehr als 40 Kinder und Jugendliche aus Bonn, Bornheim und Monheim hatten in den vergangenen Monaten zahlreiche Bücher gelesen und in Videokonferenzen über Favoriten diskutiert. Antje Leser soll den mit 5000 Euro dotierten Preis im September auf der am Schiffsanleger vor Monheim liegenden „MS Rheinfantasie“ entgegennehmen.

Zur Jury gehört auch Jugendjury aus dem Ulla-Hahn-Haus. Jugendbuchautor Christian Linker, der die Jury für das städtische Ulla-Hahn-Haus seit 2013 begleitet, lobt die Arbeit der Zwölf- bis 18-jährigen: „Es ist beeindruckend, wie leidenschaftlich und kenntnisreich die Jugendlichen über Literatur diskutieren. Es war noch nie so spannend wie in diesem Jahr.“

Mit dem Roman „Luftschlösser sind schwer zu knacken“, 2020 im Magellan Verlag erschienen, haben die Jugendlichen keine leichte Kost ausgewählt: In Antje Lesers Roman trifft der 17-jährige Jonas auf die gleichaltrige Nika, die als Kind an eine skrupellose Einbrecherbande verkauft wurde und, statt zur Schule zu gehen, professionell in Häuser einsteigt.

Der Jugendbuchpreis wird seit 2013 verliehen und gehört mit einem Preisgeld von 5000 Euro zu den am höchsten dotierten Auszeichnungen für Kinder- und Jugendliteratur im deutschsprachigen Raum. Inspiriert vom Werk und der Lebensgeschichte Ulla Hahns zeichnet er Bücher aus, die von der Emanzipation junger Menschen erzählen.