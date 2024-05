Kriminalität in Monheim Jugendlichen geschlagen und ausgeraubt

Der 17-jährige Monheimer stieg an seiner Schule in Leverkusen gegen 15.25 Uhr in die Buslinie SB 23 in Richtung Monheim. Im Bus sprach ihn ein unbekannter Jugendlicher an und befahl dem 17-Jährigen, an der Monheimer Bushaltestelle „Kulturzentrum" mit ihm auszusteigen. Gemeinsam mit einem weiteren Jugendlichen begaben sie sich zu einer Unterführung an der Spielfläche an der Schöneberger Straße, wo sie zwei weitere Personen trafen. Das Quartett schlug auf den 17-Jährigen ein und verlangte die Jacke, mit der er bekleidet war. Anschließend entfernten sich die unbekannten Täter mitsamt der Jacke in Richtung Kaufland. Der 17-Jährige blieb leicht verletzt zurück und meldete den Raub der Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung bleib aber erfolglos.