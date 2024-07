Erfolg für junge Sportler Monheimer räumen bei Mini-Olympiade in Frankreich ab

Bereits die Willkommensfeier fand in einem sportlichen Umfeld statt. Bürgermeister Patrick Donath hieß die Gäste aus den Partnerstädten im örtlichen Stadion herzlich willkommen. Der eigentliche Wettkampf sollte erst am Folgetag stattfinden. Die Sportlerinnen und Sportler traten in den Disziplinen Fußball, Volleyball, Petanque und Staffellauf gegeneinander an. Die Monheimer Gäste, gut zu erkennen an den einheitlichen fair gehandelten Team-Shirts, machten dabei eine gute Figur. Schnell zeichnete sich am ersten Wettkampftag ab, dass die deutschen Jugendlichen in den Disziplinen Fußball und Staffellauf tonangebend waren. Beim Volleyball belegten die Monheimerinnen und Monheimer den zweiten Platz, bei Pentaque teilten sie sich den dritten Platz.