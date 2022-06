Unter Drogeneinfluss : Jugendliche fahren ohne Führerschein und bauen Unfall

Monheim Gegen 18.30 Uhr haben sie am Gartzenweg die Kontrolle über das Auto verloren und sind laut Polizei von der Straße abgekommen. Dabei sind sie seitlich gegen drei am Fahrbahnrand geparkte Autos geprallt.

Drei Jugendliche (17) haben am Dienstagabend mit einem Dacia Sandero bei einem Verkehrsunfall mehrere Autos beschädigt und dabei einen hohen Sachschaden verursacht, teilt die Polizei mit. Anschließend sei das Trio zu Fuß geflüchtet, konnte jedoch von der Polizei aufgespürt und vorübergehend in Gewahrsam genommen werden. Zwei 17-jährige Monheimer fuhren gemeinsam mit einer gleichaltrigen Freundin aus Monheim mit dem Wagen eines Bekannten – wohl ohne dessen Kenntnis – los. Gegen 18.30 Uhr hätten sie am Gartzenweg die Kontrolle über das Auto verloren und seien von der Straße abgekommen. Dabei seien sie seitlich gegen drei am Fahrbahnrand geparkte Autos geprallt. Dann stießen sie gegen zwei Straßenpoller. Insgesamt sei ein Schaden in Höhe von rund 13.500 Euro entstanden, so die Polizei. Anschließend liefen die Jugendlichen in Richtung Lindenstraße. Ein Anwohner hatte den Unfall beobachtet und die Polizei alarmiert. Mit Hilfe der Beschreibung konnten die Beamten die Jugendlichen antreffen. Keiner besitze einen Führerschein. Ein Drogenschnelltest auf Cannabis sei bei allen positiv gewesen. Daher mussten die Drei mit zur Wache, wo ärztliche Blutproben entnommen wurden. Der Sandero war nicht mehr fahrbereit, wurde abgeschleppt und sichergestellt. Dann wurden die 17-Jährigen ihren Eltern übergeben. Bisher stehe nicht fest, wer am Steuer gesessen hat. Unklar sei, wo sie mit dem Auto zuvor unterwegs waren. Zeugen melden sich: Telefon 02173 9594-6350.