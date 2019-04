Polizei sucht Brandstifter : Baumberg: Jugendliche fackeln Wiese in Naturschutzgebiet ab

Monheim Vier Jungen und vier Mädchen hantieren mit einer Spraydose.

Am Rande der Urdenbacher Kämpe in Baumberg haben Jugendliche eine Schilfwiese abgefackelt. Laut Polizei sollen die vier Jungen und vier Mädchen im Alter von etwa 15 bis 16 Jahren am Dienstag gegen 18 Uhr in der Nähe der Straße „Im Sträßchen“ mit einer Spraydose hantiert und an einem Grasbüschel gezündelt haben. Eine Baumbergerin, die mit ihrem Hund in einem Waldgebiet am Garather Weg in Richtung Hellerhof spazierenging, sprach die Jugendlichen auf ihr Tun an. Die ignorierten das. Als sich das Feuer ausbreitete, lief die Gruppe in Richtung Garather Weg davon. Das Feuer vernichtete das Schilfgras an einem Tümpel auf einer Fläche von 20 mal 30 Metern. Hinweise zu den Brandstiftern nimmt die Polizei in Monheim unter Telefon 02173 9594-6350 entgegen.