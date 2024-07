Partnerstadt in der Türkei Jugendliche aus Ataşehir besuchen Monheim

Neben dem Jugendparlament sind in dieser Woche erstmalig auch Sportlerinnen und Sportler aus einem Tennisclub in Ataşehir in Monheim zu Gast. Die insgesamt zehn Jugendlichen sind während des einwöchigen Aufenthalts in Monheimer Familien untergebracht. Der Besuch soll den Grundstein für weitere sportliche Begegnungen darstellen und langfristige Freundschaften hervorbringen. Ziel ist, dass die jungen Sportlerinnen und Sportler aus der Türkei das Leben in der Partnerstadt kennenlernen, so die Stadt. Zahlreiche Ausflüge, darunter Stadtführungen durch Monheim, Köln und Ausflüge zur Marienburg gehörten in den vergangenen Tagen zum Programm.