Helfer aus dem gesamten Kreis dabei : Jugendfeuerwehr Monheim lädt zur gemeinsamen Übung ein

Monheim Insgesamt beteiligten sich alle zehn Städte mit 30 Fahrzeugen und 210 Teilnehmern an der Übung.

Am Samstagmorgen fand in Monheim die Kreisalarmübung der Jugendfeuerwehren des Kreises Mettmann statt. Insgesamt waren 210 Einsatzkräfte an der Übung beteiligt. Übungsleiter Markus Mertens, Stellvertretender Stadtjugendfeuerwehrwart in Monheim, eröffnete die Übung, teilt die Feuerwehr mit. Auf einem Übungsgebiet galt es ein brennendes Hochregallager zu löschen und eine Brandausbreitung auf das angrenzende Verwaltungsgebäude zu verhindern.

Das zweite Übungsareal war größer gefasst. Es befand sich am Reiterhof des Reitsportvereins am Werth. Die Brandstellen waren nicht mit Fahrzeugen direkt anfahrbar, heißt es.

Aufgrund der besonderen Lage des Reiterhofs musste eine umfangreiche Wasserversorgung hergestellt werden. Durch die Nähe zum Rhein bot sich der Aufbau einer Versorgung über eine „lange Wegstrecke“ an, so die Feuerwehr.

Diese Leitungen wurden in Teamarbeit aufgebaut und die entsprechenden Löschabschnitte angebunden.

Mit Rettung einer verletzten Person aus einem alten Heuboden wurde auch das letzte Szenario gelöst und es konnte „Übungsende“ ausgerufen werden, so die Feuerwehr.