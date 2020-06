Monheim Jubiläum : Jubilare stehen seit 65 Jahren zusammen

Ruth und Joachim Pergande feiern jetzt ihre Eiserne Hochzeit in Monheim. Ruth Pergande wird am kommenden Sonntag 90 Jahre alt. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Bei einer Tanzveranstaltung in Hitdorf, das damals noch zu Monheim gehörte, haben sich Ruth und Joachim Pergande kennengelernt. Jetzt feiern sie Eiserne Hochzeit und einen 90.Geburtstag.

Selten kommt es zu einem Meilenstein wie diesem. Ruth (89) und Joachim Herrmann Werner Pergande (87) feiern ihre Eiserne Hochzeit nach 65 Jahren Ehe. Am 18. Juni 1955 haben sie in der Evangelischen Altstadtkirche in Monheim geheiratet und seither stehen sie zusammen.