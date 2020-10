Berufs-Orientierungs-Börse : Job-Börse macht bei bei Packwell in Monheim Halt

Monheim Monheim (og) Die Bob-Tour (Bob steht für Berufs-Orientierungs-Börse) hat diesmal bei der Packwell GmbH in Monheims Süden Halt gemacht.

Estelle Dageroth von der Wirtschaftsförderung der Stadt Monheim und Bob- Vorstandsvorsitzender Hans-Dieter Clauser haben potenziellen Auszubildenden einen kleinen Einblick in das Monheimer Unternehmen und dessen Engagement für die Ausbildung gegeben. Bob steht für Berufs-Orientierungs-Börse, die einmal im Jahr Unternehmen und Berufsanfänger zusammenbringt. In diesem Jahr virtuell. Regelmäßige Besuche bei Unternehmen der Region gehören zum Konzept.

Die Packwell GmbH hat mit ihren beiden Standorten Monheim und Andernach eine lange Tradition in der Verpackungsproduktion. In beiden Betriebsstätten sind nahezu 300 Mitarbeiter beschäftigt. Packwell ist Hersteller von nachhaltigen und recycelbaren Wellpappverpackungen für zahlreiche Branchen. Eine eigene Verpackungsentwicklung entwirft auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittene Verpackungslösungen. Die Packwell ist ein krisensicheres Unternehmen. Für die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneien, Lebensmitteln und Hygieneprodukten sind Wellpappenverpackungen ein unverzichtbarer Bestandteil. Damit ist die Produktionsauslastung auch in Krisenzeiten gesichert. Packwell bietet sichere Arbeitsplätze und bildet derzeit 16 Auszubildende aus. Auch für die kommenden Jahre werden Ausbildungen in den Berufen Packmitteltechnologe, Industriekaufleute und Maschinen- und Anlagenführer angeboten. Daher ist Packwell dieses Jahr bei der digitalen Berufsorientierungsbörse „BOB“ am 18. und 19. November online dabei und stellt Ausbildungsberufe in Videos und Livechats Schülern vor. Im Rahmen der Ausbildung zum Packmitteltechnologen wird den Azubis grundlegendes Wissen über Wellpappe vermittelt, sie lernen die Entwicklung von produktspezifischen Verpackungslösungen mit CAD Programmen und vieles mehr.