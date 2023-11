Jazz In Monheim wird 25 Verein und Kulturwerke kooperieren beim Jazz

Zweifellos zu den wichtigsten Kulturinitiativen Monheims zählt „Jazz in Monheim“ (JiM), ein Verein von Jazz-Enthusiasten, der im Dezember sein 25-jähriges Bestehen feiern kann. Aus diesem Anlass wird es am Sonntag, 10. Dezember, um 12 Uhr im Bürgerhaus Baumberg ein Jubiläumskonzert mit Chris Hopkins meets The Young Lions geben. Natürlich wird bei einem Jubiläum auch immer auf das Erreichte zurückgeblickt. Aber der Verein, der heute um die 70 Mitglieder hat, zu Spitzenzeiten 2007/2008 aber 129 Mitglieder zählte, will auch den Blick nach vorn richten. Insbesondere darauf, auf welche Weise das musikalische Kulturangebot in Monheim weiterhin verlässlich mit Jazz-Sounds bereichert werden kann.