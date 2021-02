Karneval in Monheim : Jeckes Drive-in mit Hupkonzert

Karneval in Monheim

Monheim Statt Sitzungs- und Straßenkarenval gibt es Monheim ein jeckes Drive-in mit Büttenreden und Gesang. Die Prunksitzung hat die jecke Reihe eröffnet.

(og) Die Bühne auf der Baumberger Bürgerwiese ist hell erleuchtet. Davor stehen mit gebührendem Abstand voneinander wild geschmückte Autos mit ebenso bunt kostümierten Jecken wie die Rheinstürmer (RP-foto: rm-). Einige tragen gar Abendkleidung, hat Kulturwerke-Chef Martin Witkowski beobachtet. Ist ja schließlich die Prunksitzung, wenn auch unter besonderen Bedingungen. Zu Beginn zieht Sitzungspräsident Moritz Peters von der Großen Monheimer Karnevalsgesellschaft nebst Garden ein. Natürlich mit Abstand und ermuntert die Gäste auf ihren fahrbaren Plätzen zu einem dreifachen „Monnem möpmöp“, bevor die „Höhner“ die Bühne stürmen und die Jecken in Schwung bringen. Die Gromoka hat die Sitzungen gemeinsam mit den Monheimer Kulturwerken organisiert, unterstützt vom Bürgermeister. Daniel Zimmermann überreichte dann auch den Rathausschlüssel an Peters: Jetzt regieren in Monheim die Jecken.