Helau : Prost Neuheit! Jeckenwecken in Baumberg

In Afrika ist Muttertag und am Bieräquator Kneipenkarneval: Brigitte Ahl (l.) und Radojka Kamps stoßen in der „Alten Post“ aufs erste Baumberger Jeckenwecken an. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Keine Session in Monnem ohne neue Kamelle: Drei Wochen vor den tollen Tagen machen sich die Karnevalisten in der „Alten Post“ locker für den Weg zur Zielgeraden.

Zum „Jeckenwecken“ hat Filip Ban, seit rund einem Jahr Inhaber des Traditionslokals Alte Post an der Hauptstraße in Baumberg, aufgerufen. Viele Gäste, die allerdings karnevalistisch schon sehr aufgeweckt wirken, folgen seiner Idee, sich rund drei Wochen vor den tollen Tagen stimmungstechnisch warmzulaufen. „Ich möchte mit dem „Jeckenwecken“ eine neue Tradition begründen, denn schließlich ist hier auch das Stammlokal der Garde Kin Wiever sowie der Ersten Baumberger Hippegarde“, sagt Ban. Der gebürtige Kroate hat die Wünsche seiner Gäste nicht nur stets im Blick, sondern versucht sie auch zu erfüllen. „Ich war schon mit meinen früheren Lokalen in Rheinbach bei Bonn sowie in Köln immer eng mit dem Karneval verbunden“, sagt der ausgebildete Gastronom, der sich an diesem Abend als Alpen-Sepp in Krachledernen verkleidet hat.

Für die Musik sorgt DJ Pitter mit einer nahezu unbegrenzten Auswahl an Stimmungsliedern, von den 70er Jahren bis heute, überwiegend kölscher Provenienz. „Zunächst beobachte ich, wie die Leute auf einzelne Lieder reagieren, und versuche dann, einzugrenzen, was am besten ankommt“, verrät Pitter, der als Pirat verkleidet ist, sein DJ-Berufsgeheimnis. „Am einfachsten ist es, wenn Leute zu mir kommen und Wünsche äußern. Die kann ich dann zu 99 Prozent erfüllen“, sagt der digitale DJ, der nicht mit Platten, sondern mit dem Laptop arbeitet.

Info Die Sitzungswochen haben begonnen So geht es mit dem Sitzungskarneval in Monheim unter anderem weiter: Gromoka 12. Februar Damensitzung (ausverkauft), 15. Februar Kindersitzung, 16. Februar Herrensitzung (jeweils im Festzelt am Werth, mehr unter www.gromoka.de). Katholischer Pfarrkarneval Samstag, 22. Februar, 19.11 Uhr (Einlass ab 18 Uhr), Bürgerhaus Baumberg, Humboldstraße 8; Eintritt: 11 Euro, Karten im Pastoralbüro Baumberg (Von-Ketteler-Straße 2), in Kathrins Wäschekorb (Garather Weg 25), bei Stefan Schertgens (st.schertgens@gmail.com) oder bei Franz Köchling (Tel. 02173 61465). Schwalbenjecke Schunkelnde Sandberghalle, Samstag, 22. Februar, 17.11 Uhr, Vorverkauf: karten@monheimer-schwalbenjecke.de, Tel. 0152 56478308.

„Dat is Karneval“ tönt es aus den Boxen, und das Lied scheint die Atmosphäre des Miteinanders zwischen Baumberger und Monheimer Brauchtumsvereinen ziemlich genau zu treffen. Mitglieder der Boomberger Dorfgarde, erkennbar an ihren orangefarbenen Shirts, des Schützenvereins sowie des Baumberger Bürgervereins prosten Mitgliedern der Prinzengarde Monheim, des Elferrats der kfd Monheim sowie der Monheimer Damen-Tanzgarde Mona Lisen zu. „Das Jeckenwecken ist sicher eine gute Idee“, sagt Christof Spies, Standartenführer der Boomberger Dorfgarde, einer jungen Tanzgarde, die sich bereits einen guten Namen machen konnte. Begeistert sind auch Radojka Kamps, Mitglied im Elferrat der kfd Monheim, sowie Brigitte Ahl, die karnevalistisch in der Damen-Tanzgarde Mona Lisen aktiv ist. „Im Karneval gibt es zwischen Monheim und Baumberg kein Gegeneinander, wenn immer es geht, wird gemeinsam gefeiert“, so die beiden begeisterten Karnevalistinnen.