Goldener Kanone Monheim Jecke Auszeichnung geht an FC Monheim Fan

Winfried Hölter, Josef Kürten und auch Margit Norf haben sie: die Goldene Kanone. Die Liste der damit Geehrten ist lang. Alljährlich wird die Auszeichnung von den Monheimer Altstadtfunken für besondere Verdienste um das Brauchtun in der Stadt am Rhein verliehen. Jetzt hat auch Roland Stock eine. Sie wurde dem Altstadt-Funken am Freitag überreicht. Die „Goldene Kanone“ ist die höchste Auszeichnung, die der Brauchtumsverein vergibt.