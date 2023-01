Energieversorger in Monheim Jahresverbrauchsabrechnungen der Mega werden verschickt

So werden die Preisbremsen auch in Monheim greifen: Für Januar und Februar 2023 haben die Gesetzgebenden in Berlin eine nachträgliche Entlastung angeordnet. Deshalb muss auch die Mega in der Jahresverbrauchsabrechnung 2022 die Abschläge für 2023 zunächst leider noch ohne Preisbremse ausweisen. Dabei gilt jedoch: Ruhe bewahren und nicht zu sehr erschrecken. Denn schon im März werden alle Mega-Kunden eine korrigierte Abschlagsmitteilung erhalten, die dann auch die erheblichen Entlastungen aus den Preisbremsen berücksichtigt.