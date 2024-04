Monheim Mehrsprachige Kita ISS ist nicht mehr Kita-Träger

Monheim · Die edducare Bildungskindertagesstätten gGmbH soll die Trägerschaft für die Kita am Düsselweg übernehmen. Dies soll der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch, 17. April, beschließen.

Beim Bau der Kita am Düsselweg gab es einige Bauverzögerungen, so dass diese erst im Januar 2023 bezogen werden konnte. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Bisher hatte die ISS-mehrsprachige Kita gGmbH die Kita betrieben, sie sollte das in Monheim einzigartige Konzept der Mehrsprachigkeit umsetzen, das die Muttersprache der Kinder fördert. Dem Träger sei es aber nicht gelungen, genügend Personal zu akquirieren, um zum Kitajahr 2023/4 zwei weitere Gruppen aufzubauen. Außerdem seien immer wieder Öffnungszeiten reduziert worden. Edducare betreibt in Monheim bereits vier (Betriebs-)Kitas. Auf der Tagesordnung der Sitzung, die ab 18 Uhr tagt, stehen ferner der Baubeschluss für die Skateranlage als „Olympic-Size-Anlage“ und der Bericht der Fachstelle Kinderschutz.



