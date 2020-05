Monheim Einkaufszentrum Sandstraße : Stadt schließt mit B-Plan Rewe aus

Der große Parkplatz vor dem Rewe-Markt an der Sandstrasse ermöglicht den Kunden ein bequemes Einkaufen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Dennis Hüttenbügel kämpft um seinen Einzelhandelsstandort an der Sandstraße. Der vorgelegte B-plan lässt nur noch kleine Einzelhandelsflächen von maximal 800 Quadratmetern zu. Noch hat sich die Bürgerschaft nicht zu den Plänen der Stadt äußern können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

Um den Einzelhandelsstandort Sandstraße, der seit 1960 im Eigentum der Familie Hüttenbügel ist, ist ein erbitterter Streit entbrannt. Auslöser war eine Bauvoranfrage des Juniors, Dennis Hüttenbügel, der dort den bisherigen Getränke- in einen Drogeriemarkt umbauen möchte. Es gehe darum, „den in die Jahre gekommenen Gebäudekomplex zu modernisieren und zu revitalisieren“. Hierfür sei eine „Neustrukturierung des Betriebes ohne Abriss und Neubau“ geplant, also keine Erweiterung, heißt es darin. Der jetzige Imbiss und der Vorbau sollen teilweise abgetragen werden, um einen neuen Eingang zu schaffen, in die bisherige Bäckerei soll eine Apotheke einziehen. Als Vorbild schwebt Hüttenbügel das kleine Fachmarktzentrum am Berghausener Blumentopf vor. Der Pachtvertrag mit Rewe laufe noch bis 2022, mit der Option zu verlängern, sagt Hüttenbügel.

Die Verwaltungsspitze hingegen möchte selber einen Drogeriemarkt am Einzelhandelszentrum Holzweg, eine 100-prozentige Tochter, ansiedeln. Für den Markt hat Bürgermeister Daniel Zimmermann bisher aber lediglich eine „mündliche, nicht verbindliche Zusage“, wie er in der Februarsitzung des Planungsausschusses erklärte. Besagte Drogeriekette würde aber lieber an die Sandstraße ziehen, wie Hüttenbügel berichtet, weil dieser Standort seit Jahrzehnten funktioniere. Um seine Umbaupläne zu torpedieren, hat der Rat der Stadt mit den Stimmen der Peto-Mehrheit im März eine Veränderungssperre für das Areal beschlossen – für zwei Jahre. Damit will die Stadt auch den zeitlichen Vorsprung des Privatinvestors wettmachen, der laut geltendem Baurecht angeblich sofort loslegen könnte, während die Monheimer Wohnen, ebenfalls eine städtische Tochter, noch drei bis vier Jahre bräuchte, bis am Holzweg „ein funktionierendes Ladenzentrum für Baumberg steht“, so Zimmermann. „Ohne Baugenehmigung kann ich nichts an der Hülle verändern, keinen Eingang versetzen“, wiederspricht Hüttenbügel. Stadt und Peto beteuern zwar, den jetzigen Standort mit dem Lebensmittelmarkt zur dezentralen Nahversorgung erhalten zu wollen, Hüttenbügel sagt aber: „Mit der Veränderungssperre sind wir dann raus“.

Ist das vielleicht der Plan? „Im Einzelhandels- und Zentrenkonzept von 2017 sind wir jedenfalls nicht vorgesehen“, erklärt Hüttenbügel. In Baumberg lediglich die Haupstraße und der Holzweg. Die Stadtverwaltung will die Bürgerschaft demnächst über einen Bebauungsplanentwurf für den Standort Sandstraße abstimmen lassen, der vorsieht, dass der Parkplatz, der für die bequeme Erreichbarkeit des Supermarktes steht, mit Reihenhäusern (30 Einheiten) bebaut werden könnte, der dann fehlende Parkraum könnte über eine Tiefgarage abgedeckt werden, für die allerdings erst die Bestandsbauten abgerissen werden müssten. „Wenn man dann über dem Einzelhandel Wohnetagen realisiert, ist das wirtschaftlich vernünftig“, sagte Zimmermann dazu im März. „Eine Frechheit“, sagt Hüttenbügel. Allein die Abrisskosten würden bei 500.000 Euro liegen. Für zwei Jahre und mehr würde der Einzelhandels-Standort ausfallen. Zudem gesteht ihm der Plan dort nur noch „nicht-großflächigen Einzelhandel von maximal 800 Quadratmetern zu“, der, so Hüttenbügel, in einer solchen B-Lage überhaupt nicht funktionieren würde. „Eine reine Verhinderungsplanung.“

Was die Stadtverwaltung auch gar nicht abstreitet. Zimmerman argumentiert, dass hier das Einzelinteresse eines Investors, der den „schnellen Reibach machen will“, dem Gemeinwohl, also dem einmal beschlossenen Einzelhandelskonzept, gegenübersteht. Die Stadt als Eigentümerin des Einkaufszentrums am Holzweg vertrete angeblich kein Eigeninteresse, „wir verdienen da kein Geld“, betont Zimmermann. Den Vorwurf, er wolle „eine eigene städtische Gesellschaft schützen und dafür einen Privatinvestor ausbooten“, weist er entschieden von sich. Ebenso streitet er ab, „Rewe da weghaben“ zu wollen, räumt er ein, dass mit dem B-Plan-Beschluss dort „kein großflächiger Einzelhandel mehr stattfinden“ könne.

Dass die Stadt an dem Standort Wohnen bevorzugt, diesen Eindruck vermittelt auch eine Skizze aus dem Rathaus, die der Redaktion vorliegt. Dort ist abgesehen von dem Mega-Stadion auch der Einzelhandelsstandort Sandstraße als Wohnbauland ausgewiesen. „Keine schlechte Lage“, sagt Bauunternehmer Gernot Paeschke, er könnte sich am Standort Sandstraße durchaus viergeschossigen Geschosswohnungsbau vorstellen, räumt aber ein, „dass Hüttenbügel da nicht mitmacht. Der Markt funktioniert ja, den abzureißen lohnt sich nicht.“

Derweil plant die Stadt offenbar schon einmal mit einem anderen Einzelhandelsstandort auf dem ehemaligen Braas-Produktionsstandort an der Sandstraße. Denn auch das Braas-Areal ist in der Skizze mit der Bestimmung (Geschoss)-Wohnungsbau und Einzelhandel versehen. Zwar habe man die Produktion aufgegeben, das Gelände werde aber noch als Lager genutzt, als Verteilzentrum für NRW, erklärt Berard Gualdi, Pressesprecher der BMI-Group, der das Werk gehört. „Für uns ist der Standort in der Logistikkette wichtig.“ Allerdings liefen derzeit Verkaufsgespräche mit der Stadt Monheim zu einigen Grundstücken in der ehemaligen Kiesgrube. Alles weitere sei spekulativ.