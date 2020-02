Monheimer Einkaufszentren : Investor hat Anwalt eingeschaltet

Monheim Eigentümer wehrt sich gegen Einschränkung des Baurechts für das Einkaufszentrum Sandstraße. Stadt will Ausweisung „Sondergebiet“ ändern.

Dennis Hüttenbügel sitzt diesmal im Zuschauerraum, nutzt kein Rederecht. Und er ist nicht allein. Etwa zehn Anwohner rund um das Einkaufszentrum an der Sandstraße sind in den Ratssaal gekommen und wollten ebenfalls erfahren, was die Stadt auf dem Gelände ihres Nahversorgers vorhat – und was die Politiker im Ausschuss für Stadtplanung beschließen.

Was Eigentümer des Einkaufszentrums Sanststraße will modernisieren

Eine Entwicklung, die Dennis Hüttenbügel, Eigentümer des Einkaufszentrums und potenzieller Investor, nicht gefällt. Denn er will an dieser Stelle modernisieren und anstelle des Getränkemarktes einen Drogeriemarkt ansiedeln. Das hat er der Stadt mitgeteilt und am 21. Januar einen Bauantrag gestellt. Das durchkreuzt aber die Pläne der Stadt, die das Einkaufszentrum am Holzweg stärken, und im geplanten Sophie-Scholl-Quartier selbst Handel ansiedeln will. Der Ausbau des Zentrums an der Sandstraße würde eine nicht erwünschte Konkurrenz darstellen und möglicherweise auch verhindern, dass ein Drogeriemarkt ins Scholl-Viertel zieht. „Mehr als zwei Drogeriemärkte verträgt Baumberg nicht“, sagt Thomas Waters, Bereichsleitung Stadtplanung.