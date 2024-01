Monheim Monheim 4.0 kostet weitere zwei Millionen Euro

Die Stadt will auch ihr Stadtinformationssystem weiter ausbauen. Seit 2018 wurden im Stadtgebiet 30 Displays und im Außenbereich 16 Stelen in Betrieb genommen. Für das Jahr 2023 sind neue Standorte in Monheim Mitte, Creative Campus, dem Schiffsanleger an der Rheinpromenade, vor dem Mona Mare und an der Kulturraffinerie K714 geplant. Markus Gronauer (CDU) befand, dass man sich den Ausbau sparen könne, da man kein Geld mehr habe. Lukas Risse (Peto) hielt dagegen, dass die Stadtdisplays bei Vereinen sehr beliebt seien, um ihre Feste und Veranstaltungen zu bewerben. Während die großen Displays Veranstaltungen ab 1000 Teilnehmern vorbehalten seien, könnten die 18 Einzeldisplays von Vereinen vier Mal jährlich für kleinere Veranstaltungen genutzt werden, erklärte Zimmermann. Die Nutzung der Displays für ein Verkehrsleitsystem habe sich in der Praxis nicht bewährt, weil die Displays nur für Fußgänger nutzbar seien, erklärte Zimmerman auf Anfrage der SPD.