Fotograf Armin Opherden über Sturmtief „Ela“ „Es war lebensgefährlich, ich bin noch nie so schnell geradelt“

Opherden Nein, ganz sicher nicht. Die globale Erwärmung macht Extremwetter aller Art deutlich wahrscheinlicher als früher. Dennoch wird etwas wie ‚Ela‘ immer eine seltene Ausnahme bleiben. Gut so, wenn wir daran denken, was es neben den Todesopfern noch alles bedeutete. Zum Beispiel waren große Teile Düsseldorfs tagelang unpassierbar, sogar per Rad. Wann hat es das je gegeben? Nicht zu vergessen: Die ungeheuer großen materiellen Schäden und Arbeitsaufwände zur Schadensbeseitigung.