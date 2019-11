Monheim Integrationsrat : Integrationsrat will Experten einbeziehen

Monheim Mit einem mehrsprachigen Flyer und mehr Budget will sich das Gremium für die Neuwahlen im kommenden Jahr vorbereiten.

Während über diese Anträge am Donnerstag entschieden werden soll, hat die Verwaltung die Ablehnung eines weiteren Antrags empfohlen: Der Integrationsrat will seine Geschäftsordnung nämlich dahingehend ändern, dass er künftig auch Vertreter von Institutionen, Vereinen und Verbänden dauerhaft in seine Arbeit einbeziehen kann. Diese Sachverständigen könnten sich laut Antrag an der Aussprache beteiligen, dürften aber keine Anträge stellen. „Andere Ausschüsse des Rates haben ja auch beratende Mitglieder, die sachkundigen Bürger“, sagt Bouzahra. So gehören etwa dem Jugendhilfeausschuss tatsächlich die Vertreter der in der Jugendhilfe tätigen Wohlfahrtverbände an. Bouzahra denkt dabei an den SkFM und das Beratungs-Centrum, die beide mit der Flüchtlingshilfe befasst sind. „Damit könnten wir einen besseren Kommunikationsfluss garantieren“, argumentiert er. Denkbar wären auch Sportvereine, die bekannt für ihre integrative Arbeit seien. Er habe den Antrag an die Geschäftsordnung anderer Integrationsräte in NRW angelehnt.