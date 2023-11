Festakt in Monheim Integrationspreis für Film über türkische „Gastarbeiter“

Nach den Deutschen bilden die Türken die größte Bevölkerungsgruppe in Monheim. Unübersehbares Zeichen ihrer fortschreitenden Verwurzelung in der Gänseliesel-Stadt ist die seit mehr als drei Jahren im Bau befindliche Moschee neben dem Mona Mare, zu der die Stadt Monheim das auf rund 400.000 Euro taxierte Grundstück beigesteuert hat. An diesem Dienstag wird Bürgermeister Daniel Zimmermann der Türkisch-Islamischen Ditib-Gemeinde den städtischen Integrationspreis verleihen – für das Filmprojekt „60 Jahre Almanya – wie Monheim zur neuen Heimat wurde“.