Monheim Videoinstallation : Video taucht Kunstschule in neues Licht

Monheim Bis zum 29. November wird „Der Anstrich“ von Kai Fobbe mit Jan Möllmer auf die Fassade projiziert.

(og) Golden erhebt sich die Kunst- und Musikschule gegen den Nachthimmel. Dann öffnet sich ein virtueller Farbeimer. Pinselstrich für Pinselstrich wird die Fassade in weißes Licht getaucht. Noch bis Freitag, 29. November, wird das Gebäude am Berliner Ring zur Leinwand. Täglich wird auf die Fassade die Videoinstallation „Der Anstrich“ des Wuppertaler Künstlers Kai Fobbe projiziert. Das Video startet zum Einbruch der Dunkelheit, wenn die Straßenlaternen angehen, also zwischen 16.30 und 18 Uhr, Stadtsprecherin Birte Hauke mit.

Die Installation lässt in diesem Herbst insgesamt vier Kulturorte in Nordrhein-Westfalen in neuem Licht erstrahlen. „Die Architektur der Kunst- und Musikschule ist schon tagsüber spannend. Bei der Installation am Abend können Betrachter das Gebäude durch das Spiel von Schatten und Licht aber nochmal ganz neu erleben“, erklärt Anika Pütz von der städtischen Kunstschule.