Special Olympics in Monheim und Langenfeld : Inklusionstag steht im Zeichen der Special Olympics

Monheim Der Inklusionstag der Stadt Monheim steht im Zeichen der Special Olympics World Games. Monheim ist gemeinsam mit der Stadt Langenfeld Gastgeber (Host) für Athleten.

(og) Am Samstag, 12. November, sind Gäste im Mo.Ki-Café, Heinestraße 6, von 10 bis 14 Uhr willkommen. Im Juni findet mit den Special Olympics World Games in Berlin statt. Menschen mit geistiger Behinderung treten dabei in vielen verschiedenen Sportarten an. Eine Woche vor den Spielen, vom 12. bis 15. Juni, findet das „Host Town Program“ statt. Dabei besucht eine Gruppe von Sportlerinnen und Sportlern aus Sri Lanka die Host Towns Monheim und Langenfeld. Das Host Town Program findet im gesamten Land statt. Insgesamt sind mehr als 180 Gruppen von Sportlerinnen und Sportlern auf zahlreiche Städte im Land verteilt und verbringen dort die Woche vor den Weltspielen. Im Mittelpunkt des Monheimer Inklusionstags steht deshalb der Sport. So ist nicht nur die Athletensprecherin der Special Olympics NRW Stefanie Wiegel zu Gast, sondern auch das Team des Langenfelder Sportbüros. Es gibt einen ersten Einblick in das Programm. Außerdem werden dazu Ideen für inklusive Konzepte gesucht. Eine Maskenpflicht während der Veranstaltung besteht nicht. Zur Vorbereitung des Tages, bei dem es auch einen Mittagsimbiss geben wird, wird um eine Anmeldung bei Gabriele Oesten-Burnus unter Telefon 02173 951-505 oder per E-Mail an inklusion@monheim.de gebeten.