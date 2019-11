Monheim: Integrationsrat : Info über Integrationsrat wird mehrsprachig

Monheim Gremium soll Sachverständige nur von Fall zu Fall hinzuziehen dürfen.

In der Frage, ob der Intergrationsrat Sachverständige als zusätzliche beratende Mitglieder hinzuziehen darf, hat es in der jüngsten Sitzung eine Einigung gegeben: In den Workshops zur Vorbereitung der Sitzungen soll nun beraten werden, welchen Experten man zu welchem Themenkomplex einladen könnte. Die Verwaltung hat angeboten, die Kontaktaufnahme zu übernehmen. Der Integrationsrat will darüber jetzt in seinem nächsten Workshop beratschlagen.