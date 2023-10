Stadt Monheim stellt Pläne vor Extra-Infoabend für Greisbachsee-Marina und Wohnbebauung

Monheim · Die Stadt Monheim splittet einen zunächst nur für den 18. Oktober vorgesehen Info-Termin im Bürgerhaus Baumberg auf. Nach dem Gewerbegebiet Kielsgraben-West geht es am 2. November getrennt davon um den geplanten Yachthafen am Greisbachsee und die Wohnbebauung in der Nähe.

13.10.2023, 12:47 Uhr

Das Beteiligungsverfahren für die Entwicklung östlich des Greisbachsees wurde auf Donnerstag, 2. November, verlegt. Foto: Stadt Monheim/Tim Kögler

Zunächst hatte der Bereich Stadtplanung und Bauaufsicht der Stadt Monheim am Rhein lediglich für kommenden Mittwoch, 18. Oktober, zu einem Info-Abend ins Bürgerhaus Baumberg, Humboldtstraße 8, eingeladen. Der Termin wurde nun auf zwei Abende aufgeteilt, teilt die Stadt mit: auf den 18. Oktober und den 2. November. Am Mittwoch können sich Interessierte ab 18 Uhr über das geplante Vorhaben „Am Kielsgraben-West“ informieren. Der Bereich soll eine gewerbliche Entwicklung nach Vorbild des südlich angrenzenden Rheinparks erhalten. Der Bebauungsplan mit der Nummer 99M(a), 1. Änderung, hängt bereits ab 17.30 Uhr im Bürgerhaus aus. Weitere Infos über das Vorhaben auf www.monheim.de im Mitmach-Portal unter Aktuelle Projekte. Der zweite Info-Abend ist am Donnerstag, 2. November. Ab 17.30 Uhr wird zunächst das Vorhaben „Altes Dachsteinwerk“ mit der Baubauungsplannummer 80B vorgestellt, hier soll Platz für gewerbliche Nutzung entstehen. Im zweiten Teil dreht sich alles um das neu zu planende Wohngebiet zwischen Sandstraße und Kielsgraben in Baumberg. 4,6 Hektar des bisher gewerblich genutzten Braas-Grundstücks sollen in Wohnbebauung umgewandelt werden. Bevor sich die Bürgerschaft mit Ideen und Wünschen einbringen kann, stellen drei Gutachterbüros – „Ortner und Ortner“ sowie das Büro „Astoc Architects“ aus Köln und die „HJPplaner“ aus Aachen – ihre ersten groben Skizzen vor. Ziel der Parallelbeauftragung ist es laut Stadt, geeignete Entwürfe für eine Wohnbebauung östlich des Greisbachsees zu finden. Das bisher gewerblich genutzte und unzugängliche Braas-Gelände soll im Bereich des Plangebietes mit Wohneinheiten bebaut und für die Allgemeinheit erschlossen werden. Ebenfalls in die Wohnbauentwicklung mit einbezogen werden soll die vorgesehene Marina-Planung, damit das neue attraktive Quartier das Wohnen am Wasser ermöglicht. Ideen und Wünsche zu Städtebau, Architektur, Verkehrsführung und Freiraumgestaltung sind laut Stadt willkommen. Das Bürgerhaus Baumberg wird für den zweiten Info-Abend am 2. November bereits um 17 Uhr öffnen, damit Interessierte schon im Vorfeld Gutachten und Baubauungsplan einsehen können.

