Lokale Kultur : Indische Rocker gastieren im Sojus

Monheim Als Support am Samstag mit dabei sind Ancorae und Coldspot.

(gut) Die indische Metalband Kryptos (Foto: Veranstalter) macht wieder einen sommerlichen Halt im Monheimer Sojus 7 an der Kapellenstraße 38. Der Auftritt ist am Samstag, 20. Juli, ab 19.30 Uhr. Als Support sind Ancorae und Coldspot dabei. Kryptos wurde Ende 1998 vom Gitarristen Nolan Lewis und dem Bassisten und Sänger Ganesh Krishnaswamy in Bangalore, Indien, gegründet. Mittlerweile kann die Band auf bereits fünf veröffentlichte Alben zurückblicken. Sie spielte als erste indische Band beim Wacken Open Air. Für Ancorae ist der Auftritt im Sojus ein Heimspiel. Die Monheimer Metalcoreband besteht seit 2013. Ebenfalls harte Töne verspricht Coldspot aus Bonn. Tickets sind im Internet auf www.metaltix.com oder im Sojus 7 erhältlich. Im Vorverkauf kostet der Eintritt 10 Euro, an der Abendkasse 15 Euro.