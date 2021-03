Kostenpflichtiger Inhalt: Handel mit Autoersatzteilen : Diebe stehlen Katalysatoren

Auch in Bayern sind nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) zuletzt häufiger Katalysatoren aus Autos ausgebaut und gestohlen worden. Foto: dpa/Marijan Murat

Monheim (elm) In Monheim haben bisher unbekannte Täter Katalysatoren an geparkten Fahrzeugen entwendet. Auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Brahmsstraße wurde ein Katalysator von einem VW Lupo abgetrennt.