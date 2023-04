Stadtradeln In Monheim startet die Anmeldung zum Stadtradeln

(og) Spaß am Fahrradfahren vermitteln und nebenbei etwas fürs Klima tun – darum geht es bei der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“. In der Zeit vom 7. bis 27. Mai können privat oder beruflich gefahrene Rad-Kilometer wieder gesammelt werden. Monheims Radler und Radlerinnen können sich ab sofort anmelden unter www.stadtradeln.de/monheim im Internet. Das teilt Stadtsprecherin Birte Hauke mit. Die geradelten Kilometer werden im Netz, über eine Smartphone-App oder bei Heike Hinderks-Fischer vom städtischen Bereich Stadtplanung eingereicht und registriert. Für die besten drei Radler gibt es ein Pulsmessgerät und die besten 50 erhalten Gutscheine für einen Fahrradladen, lockt die Stadt mit attraktiven Preisen. Fragen zum Stadtradeln beantwortet Heike Hinderks-Fischer unter Telefon 02173 951-623 und per E-Mail unter postklimaschutz@monheim.de.