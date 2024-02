Mutzke live in Monheim In Monheim ging Max Mutzke als Sieger von der Bühne

Monheim · Deutschlands Ausnahme-Soulstimme hat gemeinsam mit Miki's Takeover! Ensemble ein umjubeltes Konzert in der Aula am Berliner Ring gegeben. Max Mutzke, der nach 20 Jahren und dem Erfolgstitel „Can‘t Wait until Tonight“, mit dem er als 22-Jähriger den deutschen Vorentscheid gewonnen hatte, gratulierte dem ESC-Vorentscheid-Sieger Issak.

Vom ESC-Vorentscheid direkt nach Monheim: Max Mutzke zeigte sich mit Platz zwei sehr zufrieden und begeisterte zusammen mit dem Miki‘s Takeover! Ensemble seine Zuhörer in der Aula. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Bernd Schuknecht