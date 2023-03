Brandserie Monheim Feuerwehr löscht Autos auf Kaufland-Parkdeck

Insgesamt sind zwei Autos vollständig ausgebrannt und zwei weitere wurden durch die enorme Hitze stark beschädigt, heißt es bei der Feuerwehr. Während des Einsatzes wurde ein weiterer PKW-Brand an der Grunewaldstraße gemeldet. Dort brannte der Motorraum eines Autos in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr hat eine weitere Brandausdehnung dort verhindert. Ein daneben abgestellter PKW wurde durch die starke Hitze ebenfalls beschädigt. An beiden Einsatzstellen hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sie schließt Brandstiftung nicht aus, heißt es in der Leitstelle der Kreispolizei Mettmann. Seit Juli werden immer wieder Autos in Monheim in Brand gesetzt, zuletzt im September 2022.