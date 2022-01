Langenfeld : In Monheim brennen mehrere Container

Monheim Zu zwei Containerbränden ist die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag ins Berliner Viertel ausgerückt. Das teilt die Polizei mit.

(og) Zu zwei Containerbränden ist die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag ins Berliner Viertel ausgerückt. Das teilt die Polizei mit. Zunächst ist starker Rauch aus einem Altkleider-Container gestiegen, kurz darauf muss die Feuerwehr einen brennenden Altpapier-Container löschen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Gegen 1.55 Uhr, so berichtet die Polizei, haben Anwohner des Berliner Platzes die Feuerwehr alarmiert, weil dort aus einen Altkleider-Container dichter Rauch hervorstieg. Die Feuerwehr der Stadt Monheim ist schnell vor Ort und bringt das Feuer in dem Container schnell unter Kontrolle. Noch während der Löscharbeiten geht ein weiterer Alarm bei Feuerwehr und Polizei ein: Diesmal brennt ein Altpapiercontainer an der Erich-Klausner-Straße. Die Feuerwehr rückt rasch aus, kann aber nicht mehr verhindern, dass der Container vollständig niederbrennt. Bei den Bränden werden keine Personen verletzt. Es entsteht ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und schließt nicht aus, dass beide Brände in einem Tatzusammenhang stehen. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Berliner Platzes oder der Erich-Klausener-Straße gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei in Monheim unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.