Monheim : In Kirchen darf wieder gesungen werden

Monheim Die katholische Kirchengemeinde informiert über die neuen Corona-Rahmenbedingungen: Da nicht mehr geheizt wird, um unerwünschte Luftumwälzungen zu vermeiden, wird es kühl werden in den Kirchen.

(elm) Mit einem Faltblatt hat jetzt die Katholische Kirchengemeinde St. Gereon und Dionysius die Gemeindemitglieder über „Corona bedingte“ Änderungen informiert. So darf ab sofort wieder in den Gottesdiensten ohne Mund-Nasen-Maske gesungen werden. Hierfür stehen am Eingang der Kirchen das „Gotteslob“ in Kisten bereit. Diese Gesang- und Gebetbücher müssen am Ende des Gottesdienstes wieder zurückgelegt werden. Sie werden erst 14 Tage später wieder ausgelegt, so dass eine Infizierung nicht mehr möglich ist. „Am besten ist es natürlich“, so Pfarrer Michael Hoßdorf, „man bringt sein eigenes ‚Gotteslob‘ mit.“ Wer noch eines erwerben möchte, könne es in den Katholischen Büchereien zum Preis von 22 Euro bestellen.