Monheim : VHS-Kurse: Von Sehtraining bis Entscheidungsfindung

Anja Kiencke leitet den Workshop „Verstand trifft Gefühl“. Foto: Anja Kiencke/Anja kiencke

Monheim Die VHS hat noch einige Plätze frei in Kursen wie Sehmuskeltraining für durch viel PC-Arbeit strapazierte Augen und die Macht der Sprache.

(elm) Für diese drei Gesundheitskurse der Volkshochschule gibt es noch freie Plätze:

Viele kennen die Symptome: gereizte und ermüdete Augen, Leistungsabfall, manchmal sogar Doppeltsehen und Schleier vor den Augen. Dauerhafte Arbeit am Bildschirm führt zu Verspannungen – über die Augen hinaus im gesamten Körper. Dem zu begegnen, ist das Ziel eines halbtägigen Workshops mit Sehtrainerin Gerlinde Riese. Mit speziellen Übungen werden die Sehmuskeln trainiert und gelockert und erlernt, wie die einseitige Nahsicht-Belastung des Auges verhindert werden kann. Der Workshop findet am Samstag, 4. September, von 11 bis 15 Uhr in der VHS, Tempelhofer Straße 15, Raum 016, statt. Die Teilnahme (Kursnummer 21W6110) kostet 16 Euro.

„Die Macht der Sprache – das etwas andere Kommunikationsseminar“ lautet der Titel eines weiteren Angebots. In diesem Workshop erlernen die Teilnehmer, mittels lebendigen und fundierten Methoden der Psychosynthese die Wirkkraft der Sprache zu entdecken und facettenreich zu spielen. Sie erleben und erlernen dabei, wie Worte sinnvoll eingesetzt und die persönliche Präsenz gesteigert werden kann. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 8. September, in Raum 020 der VHS von 19 bis 21 Uhr statt. Das Entgelt beträgt 7,30 Euro (Kursnummer 20W6154).

„Gute Entscheidung – Verstand trifft Gefühl“ heißt es am Donnerstag, 9. September, von 19 bis 21 Uhr in einem Workshop. Sätze wie „Triff eine vernünftige Entscheidung“ oder „Höre auf dein Bauchgefühl“ zeigen, dass die Herangehensweise bei der Entscheidungsfindung gegensätzlicher kaum sein kann. Dabei hat die Forschung längst gezeigt, dass ein Gleichgewicht zwischen Verstand und Gefühl am ehesten zu guten Entscheidungen führt. Sie sind gewissermaßen die beiden Pole, zwischen denen Menschen sich bewegen. Ziel des Kurses ist es, beiden Qualitäten auf lebendige Weise zu begegnen, sie ausgeglichener zu gestalten und somit die Möglichkeiten der Entscheidungsfindung zu erweitern. Die Veranstaltung (Kursnummer 21W6150) findet in Raum 017 der VHS statt. Kosten: zwölf Euro.