Monheim Wagenbau Himmlische Hippen und Schrumpfpilze

Aus sieben Entwürfen suchte die Katholische Jugend Monheim denjenigen aus, an dem derzeit bis zu 20 Leute arbeiten: ein Monopoly-Spiel mit den Wahrzeichen der Heimatstadt und natürlich den beiden katholischen Kirchen in Monheim und Baumberg. Nach Typischem muss man in der Rheingemeinde nicht lange suchen: Der Strom, Rheinschiffe, Gänseliesel. „Zwei Jahre haben wir an dem Entwurf gearbeitet. Und jetzt geben wir unser Bestes hier“, sagen die Organisatoren Julia Hannen und Florian Stahlschmidt stolz. Genauso wie die 109er und der Baumberger Bürgerverein, die an den beiden übrigen Kunstwerken Hand anlegen: einem knallroten Feuerwehrwagen und einer pastelligen Candy-Box. Grob überschlagen sind an diesem Samstag vier Generation für den Monheimer Karnevalszug im Einsatz. Die Allerkleinsten üben noch mit Pinsel und Kleber.