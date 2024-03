Monheim Mini-Olympia in Bourg-la-Reine: Sportler gesucht

Die Schirmherrschaft Event hat der Partnerverein des hiesigen Freundeskreises Bourg-la-Reine, „ARAI“, übernommen. Jede Partnerstadt kann sich mit einem Team anmelden: In den Disziplinen Boule, Volleyball, Staffellauf und Fußball wird es sportliche Wettkämpfe geben. Die Teams werden vor Ort gemischt, Sportlerinnen und Sportler müssen demnach nicht alle Disziplinen durchlaufen. Das freundschaftliche Miteinander steht im Fokus. Der Wettkampf findet an dem Wochenende 22. und 23. Juni statt. Angereist wird von Monheim aus bereits am Freitag, die Abreise erfolgt am Sonntag.